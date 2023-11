Inzaghi, prima vittoria con la Salernitana: 2-1 in rimonta alla Lazio

StrettoWeb

Eccola la prima vittoria per Superpippo Inzaghi! Ed è anche la prima in assoluto della Salernitana in questo campionato. L’ex tecnico della Reggina centra i tre punti al ritorno dalla sosta e lo fa alla grande, all’Arechi, in rimonta, contro la Lazio di Sarri. Il vantaggio infatti è dei biancocelesti, con il solito Immobile che realizza su rigore.

Nella ripresa, però, altra storia: ci pensa l’ex Candreva, che prima propizia il pari di Kastanos e poi segna una perla da calcio piazzato; dai 30 metri sferra un tiro centrale ma potentissimo, con il pallone che prende un giro strano e beffa Provedel. Con questo successo la Salernitana respira, agganciando il Verona a quota 8 e avvicinandosi al quartultimo posto dell’Empoli, a 10.