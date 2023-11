Tragedia sfiorata alla stazione centrale di Messina: locomotore si sgancia da un treno fermo, 19 feriti

StrettoWeb

Tragedia sfiorata nella notte alla stazione centrale di Messina dove, un locomotore, quello che carica il treno sulla nave traghetto in servizio per attraversare lo Stretto (con il Ponte non ci sarà bisogno più di queste manovre), si è agganciato ad un convoglio fermo che doveva imbarcarsi.

L’incidente ha provocato 19 feriti, per fortuna, in modo lieve. Secondo le informazioni di Rfi, viaggiavano un centinaio di persone. Diciassette hanno proseguito regolarmente il viaggio, mentre altri due si sono fatti refertare in ospedale, ma senza gravi conseguenze e sono già stati dimessi. Sul posto le ambulanze del 118. Sull’accaduto indaga la Polfer di Messina.