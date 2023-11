Terribile incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria a Gioia Tauro: morto 75enne reggino | LIVE

StrettoWeb

Un terribile incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 20:20, sull’A2 Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Nell’incidente ci sono stati un morto e due feriti gravi. La vittima è un 75enne di Reggio Calabria, Pino Laganà, che rientrava da una battuta di caccia nel cosentino. Tra i feriti, una ragazza di 32 anni. In base alle prime drammatiche testimonianze dal luogo del sinistro, sono coinvolti un mezzo pesante e due automobili. Il guard rail che separa le due carreggiate è completamente in frantumi: un grosso Tir, che viaggiava in direzione Nord, per cause ancora in corso di accertamento ha sfondato la barriera. L’autista è rimasto lievemente ferito: hanno avuto la peggio le persone che si trovavano a bordo delle automobili.

Non è ancora possibile conoscere altri dettagli sulla dinamica, ma la situazione è davvero drammatica. L’autostrada è chiusa al traffico in direzione Sud con uscita obbligatoria a Rosarno; si transita invece a rilento in direzione Nord, con gravi ripercussioni sulla viabilità nel momento clou del rientro (domenica sera). Le immagini che arrivano in diretta dal luogo del terribile incidente (nella fotogallery scorrevole in alto) testimoniano la tragicità della situazione.

Sul posto un grande dispiegamento di forze dell’ordine: Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, soccorritori del 118.