Decreto Energia, via libera ai rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle

Il governo Meloni ha approvato il “Dl Energia”. Il provvedimento porta diverse novità, specie sul fronte di nuovi rigassificatori, energie rinnovabili. Il valore finanziario delle misure approvate è notevole: “vale 27,4 miliardi di investimenti”, afferma il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in una nota. Nel Decreto è stata approvata una norma che permette di costruire più rapidamente i rigassificatori: il governo prevede di costruirne altri due, a Porto Empedocle, in Sicilia, e a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

Pichetto Fratin: “vogliamo accelerare lo sviluppo delle rinnovabili verso gli obiettivi 2030”

“Con il decreto Energia vogliamo liberare le grandi potenzialità del nostro Paese, per renderlo riferimento nel Mediterraneo sulle rinnovabili: un provvedimento che vale 27,4 miliardi di investimenti. Vogliamo sostenere famiglie e imprese, per renderle ancor più protagoniste di una transizione bilanciata e realistica“. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sul decreto Energia approvato in Consiglio dei ministri. “In piena coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – prosegue – sosteniamo quei settori produttivi impegnati nel percorso di decarbonizzazione, fornendo ad esempio importanti risposte per migliaia di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas. Vogliamo accelerare lo sviluppo delle rinnovabili verso gli obiettivi 2030, spingendo le Regioni a realizzare impianti fotovoltaici con un fondo per opere compensative”.

Occhiuto: “ok al rigassificatore di Gioia Tauro è un’ottima notizia per la Calabria”

“Il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Energia, che contiene la norma per la realizzazione del rigassificatore di Gioia Tauro, è un’ottima notizia per la Calabria. L’impianto che nascerà nel nostro territorio è stato giudicato strategico dal governo nazionale. Avremo un polo energetico fondamentale per il Paese e finalmente riusciremo a sfruttare una parte dell’enorme area retroportuale della Piana. Ringrazio il premier Meloni e il ministro Pichetto Fratin per aver deciso di puntare sulla Calabria per questa importantissima infrastruttura”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.