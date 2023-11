Ronaldo? No, Clelia Stuppino! Magia in rovesciata nel match di Futsal della Reggio SC | VIDEO

StrettoWeb

Non vede la porta, la sente. E’ girata, di spalle, segue l’azione. La palla proviene dal centrocampo, si alza il campanile e… rovesciata: “golazo”, direbbe Altafini. No, non è Ronaldo, ma Clelia Stuppino. Una perla della giocatrice della Reggio SC è stata ripresa in video (filmato in evidenza a cura di Fabrizio Cantarella) nel match contro la Meta Catania di Futsal femminile.

La sfida, valevole per la 6ª giornata, si è disputata a campi invertiti ed è terminata sul punteggio di 2-2. Si tratta del primo punto stagionale per la Reggio SC che ha sfiorato la vittoria proprio grazie alla doppietta della Stuppino, la quale aveva ribaltato l’iniziale vantaggio etneo siglato da Presenti. Nel finale, le rossoazzurre hanno trovato il pareggio con Foti.