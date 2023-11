Catanzaro-Cosenza, è la domenica dello sport calabrese: oggi il derby di Calabria

StrettoWeb

E’ il giorno. E’ il grande giorno dello sport calabrese. Questa fredda domenica di fine novembre ritornano a sfidarsi Catanzaro e Cosenza, a sei anni dall’ultima volta ma soprattutto a trentatré dall’ultima volta in Serie B. Il Ceravolo è già pronto e vestito a festa, con i suoi oltre 12 mila tifosi e con i 750 provenienti da Cosenza, limitati e con la fidelity card. Ma è comunque festa. Perché oggi tornano a sfidarsi le due squadre del derby di Calabria, al momento le più importanti della Regione, e lo fanno in una posizione di classifica importante, separate da due punti.

Non pioverà, ma ci sarà freddo e forte vento, lo stesso che proverà a spingere le due squadre. I ragazzi di Vivarini hanno bisogno di rilanciarsi dopo tre sconfitte di fila, quelli di Caserta vogliono sfruttare la scia dell’ultimo successo, scrollandosi di dosso quel numero “due” alla voce vittorie a Catanzaro in venticinque incontri totali (per il resto sedici vittorie giallorosse e sette pareggi). Appuntamento oggi alle ore 16.15. Gioca la Calabria.

Catanzaro-Cosenza, dove vederla

Dove si può vedere il derby della Calabria? O su Sky Sport, canale 265, o su Dazn, da computer, tablet, smartphone o smart tv.

I precedenti

Domani sarà il venticinquesimo derby della Calabria, il settimo in Serie B, categoria da cui mancava dal 1989-1990. Prima volta assoluta nel 1930, prima volta in B sedici anni dopo, nel ’46-’47. Quindici le vittorie giallorosse, sette i pareggi e due le vittorie rossoblu.

1930-1931 – Prima Divisione: Catanzaro-Cosenza 1-1

1931-1932 – Prima Divisione: Catanzaro-Cosenza 2-1

1932-1933 – Prima Divisione: Catanzaro-Cosenza 4-0

1935-1936 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 8-0

1945-1946 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 0-0

1946-1947 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 0-0

1948-1949 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 3-0

1949-1950 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 0-1

1950-1951 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 2-0

1951-1952 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 3-2

1952-1953 – Quarta Serie: Catanzaro-Cosenza 1-0

1958-1959 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 1-1

1961-1962 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 0-0

1962-1963 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 1-0

1963-1964 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 2-0

1984-1985 – Serie C1 : Catanzaro-Cosenza 4-1

1986-1987 – Serie C1 : Catanzaro-Cosenza 2-0

1988-1989 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 3-0

1989-1990 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 0-0

2008-2009 – Seconda Divisione: Catanzaro-Cosenza 0-0

2014-2015 – Lega Pro: Catanzaro-Cosenza 1-0

2015-2016 – Lega Pro: Catanzaro-Cosenza 1-1

2016-2017 – Lega Pro: Catanzaro-Cosenza 0-3