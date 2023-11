StrettoWeb

“A Capodanno saremo in Calabria, a Crotone per l’esattezza. Ci vediamo il 31 in Calabria per un Capodanno su Rai 1, a “L’Anno che verrà”, che vi farà ballare e cantare. Felice di venire in Calabria“. Così Amadeus qualche sera fa su Rai 1 nel corso di Affari Tuoi, programma che conduce.

Nel momento dell’apertura di un pacco della Calabria, il presentatore ha ricordato il Capodanno che si svolgerà a Crotone e che sarà da lui condotto. In alto il video.