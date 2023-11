Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro e Occhiuto raggianti: “nuovo volo per Roma è ottima notizia, e stanno arrivando grandi novità…” | VIDEO

StrettoWeb

In un video pubblicato sui social network, l’on. Francesco Cannizzaro rivendica i risultati raggiunti per l’Aeroporto dello Stretto insieme al governatore regionale Roberto Occhiuto. Si parte dal nuovo volo tra Reggio Calabria e Roma Fiumicino operato da Sky Alps al prezzo bloccato di 110 euro a tratta per le festività natalizie: “non è un prezzo stracciato, ma è molto inferiore a quello che costano gli altri voli e speriamo che con quest’iniziativa si crei concorrenza che porti ad abbassare anche gli altri prezzi” ha spiegato Occhiuto. Cannizzaro ha evidenziato come si tratta di “una buona notizia“, lasciando intendere che questo volo potrebbe essere confermato anche stabilmente per il prossimo anno.

Entrambi gli esponenti di Forza Italia hanno evidenziato come nei prossimi giorni arriveranno altre importanti novità, facendo riferimento ai voli di Ryanair che dal 31 marzo 2024 collegherà direttamente Reggio Calabria con Manchester e altre 7 destinazioni nazionali ed internazionali, facendo base in riva allo Stretto. Una svolta epocale, attesa da decenni e mai concretizzata fino ad oggi, quando il governatore Regionale ha deciso finalmente di puntare con forza sull’infrastruttura reggina “che al mio insediamento, lo voglio ricordare, era morta, stava chiudendo, non aveva voli, era un disastro e l’abbiamo rilanciato, anche grazie ai progetti di ammodernamento che sono già iniziati grazie ai fondi ottenuti con l’emendamento Cannizzaro“. Il testo integrale nel video a corredo dell’articolo.