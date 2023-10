Viola-Orlandina, Seck: “gara intensa. Possiamo e vogliamo arrivare in alto”

StrettoWeb

“È stata una partita molto intensa. Noi abbiamo provato ad alzare i ritmi, credo si sia visto. Siamo stati bravi a tenerli lì, giocare sempre punto a punto, poi il loro talento ha fatto la differenza“. Questa l’analisi di Omar Seck nel post gara di Viola-Orlandina, match perso dai reggini con il punteggio di 64-67.

Abbiamo chiesto a Seck dove può arrivare la Viola vista oggi nel confronto contro Capo d’Orlando, squadra accreditata fra le più forti del girone: “non so dove collocarci attualmente in classifica, so solo che vogliamo arrivare il più in alto possibile. Con questo gruppo, questa intensità e questa voglia di fare possiamo fare molto bene e arrivare in alto“.