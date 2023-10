Viola-Orlandina, 3°Q: inizio aggressivo dei paladini

StrettoWeb

Nuova pagina di un’accesa rivalità quella fra Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Orlandina, big match della seconda giornata di Serie B Interregionale in scena al PalaCalafiore. Destini incrociati in panchina con Domenico Bolignano che ritorna da avversario a Reggio e coach Federico Cigarini che fino all’anno scorso allenava le giovanili paladine. Due ex anche in campo: Giulio Mascherpa, fondamentale nella salvezza della Viola 3 anni fa, e Thomas Binelli, capitano della Viola che l’anno scorso vestiva la casacca dei siciliani. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI Fine 2°Q, si va a riposo! - Reggini avanti 36-30 La Viola corre, lotta, gioca in transizione. Dal punto di vista fisico i reggini si fanno valere. Qualche punticino in più non sarebbe male. E allora ci pensano le triple di Maksimovic, Binelli (2) e Simonetti aiutano a ricacciare dietro i paladini. Mavric capopopolo: segna e arringa un PalaCalafiore infuocato. Si va all’intervallo lungo 36-30. Da segnalare insulti a Thomas Binelli dalla curva avversaria, il capitano della Viola ha giocato a Capo d’Orlando la passata stagione.

Fine 1°Q! - Gara ad alti ritmi: Orlandina avanti 13-16 Tanti errori nelle fasi iniziali, atmosfera caldissima. Partita molto fisica e ritmi alti, tanto agonismo ma gara abbastanza corretta. Tanta attesa per vedere Tyrtyshnik nella Viola . Fra i più positivi in maglia neroarancio Aguzzoli, esplosivo a rimbalzo, bravo a leggere le situazioni più ingarbugliate e autore anche di una pregevole schiacciata bimane in campo aperto. Il primo quarto si chiude 13-16.

Atmosfera caldissima! Bolgia infernale al PalaCalafiore, tifoserie di entrambe le squadre caldissime. Si comincia!