Viola-Orlandina, Bolignano: “emozionante tornare a Reggio, ho sbagliato spogliatoio!”

Ritorna per la prima volta al PalaCalafiore da avversario e si siede nella panchina di destra. Fa uno strano effetto vedere coach Domenico Bolignano allenare una squadra che non sia la Pallacanestro Viola. La sua gente, però, non lo ha dimenticato e prima della gara gli ha tributato un dolce applauso.

Al termine della gara vinta da Capo d’Orlando sulla Viola, abbiamo chiesto a coach Bolignano quali sensazioni ha provato nel tornare al PalaCalafiore da avversario: “è la prima volta che torno al PalaCalafiore da avversario. Un minimo di emozione c’è, devo essere sincero: nello spogliatoio sono entrato in quello della squadra di casa, è l’abitudine. Ho avuto il piacere di rivedere tanta gente, persone con cui ho condiviso parecchio per tanti anni, questa città questa società. Sicuramente è stato emozionante. Dalla palla a 2 in poi è stata solo competizione, rispetto per gli avversari. Rispetto Reggio Calabria, spero vinca più partite possibili, ma è chiaro che quando gli gioco contro proverò a vincere. Oggi è andata bene, la prossima vediamo…“.