Terrorismo, si alza il livello di allerta in Europa: arresti in corso dall’alba anche in Italia

Dopo l’attentato terroristico di ieri sera a Bruxelles, aumenta il livello di guardia in tutta Europa contro il terrorismo. Le istituzioni europee hanno alzato il livello d’allerta anti-terrorismo e ai funzionari è stato raccomandato il telelavoro e di rinviare ogni riunione considerata non di stretta urgenza. Le scuole europee e gli asili nido europei resteranno chiusi nella giornata di domani.

In Italia, dalle prime ora di questa mattina, è in corso un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo – con due arresti operati nei confronti di un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane. I due sono accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L’operazione à condotta dalla Digos di Milano, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Terrorismo: attentatore di Bruxelles ancora in fuga

Intanto l’attentatore di Bruxelles, il 45enne tunisino che ieri sera ha ucciso due cittadini svedese, “è ancora in fuga“. Lo ha detto il premier belga Alexander De Croo, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha rivolto un appello ai cittadini perché esercitino “massima vigilanza“. “Il terrorismo colpisce in maniera cieca. Ma mai i terroristi – ha assicurato – raggiungeranno il loro scopo, non ci piegheranno. Il terrorismo non vincerà mai, la pace ci deve guidare, restiamo uniti“.