Attentato a Bruxelles: terrorista islamico uccide tre svedesi

Sono tre le persone morte e diversi i feriti in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel centro di Bruxelles in serata da un terrorista islamico. Lo riferiscono le autorità locali. Secondo i primi elementi conosciuti, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne.

Sul posto – riporta Le Soir – sono arrivati numerosi i servizi di emergenza. Il terrorista non è stato ancora arrestato. Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un’arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Secondo fonti di polizia citate dai media locali, l’uomo che ha aperto il fuoco con un kalashnikov nel centro di Bruxelles ha urlato “Allah akbar“. Secondo il giornale belga, l’autore della sparatoria di queste sera a Bruxelles è in fuga a bordo di uno scooter.

Il terrorista, intanto, ha pubblicato su facebook un video in cui si riprende rivendicando l’appartenenza all’Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per “vendicare i musulmani“. Le autorità hanno sospeso il profilo facebook del criminale.

Questa sera a Bruxelles si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia e, secondo le informazioni riportate degli stessi media, le vittime indossavano maglie della nazionale di calcio svedese. E adesso è grande il timore che lo stadio sia proprio il nuovo mirino del terrorista.