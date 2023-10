Reggio Calabria, disastro scuole: alunni del Pythagoras “stipati” nell’Alvaro-Scopelliti

StrettoWeb

E’ notizia dei giorni scorsi che il plesso scolastico Pythagoras di Ravagnese, che fa parte dell’istituto comprensivo “Nosside –Phytagoras”, è stato chiuso. Il Sindaco, con un’ordinanza del 4 ottobre, ha chiuso i cancelli della scuola, sospendendo le lezioni in presenza in attesa di trovare nuovi spazi in altre strutture. Ora, quegli spazi sono stati individuati. Ben 325 alunni saranno smistati in 17 aule dell’Alvaro-Scopelliti. Più precisamente, come si legge nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco, si tratta di 7 aule del plesso Alvaro e 10 aule del plesso Larizza-Scopelliti. Una situazione che, con certezza matematica, diverrà in poco tempo insostenibile.

Abbiamo raggiunto la dirigente Adriana Labate, che ha confermato la massima collaborazione da parte sua con il dirigente Martino e l’assessore Nucera per garantire il diritto allo studio degli alunni, ma allo stesso tempo ha espresso rammarico. “E’ da quattro anni che segnalo le criticità strutturali del nostro istituto e chiedo l’intervento del Comune, ma fino a questo momento le mie richieste sono state ignorate“, ci spiega.

Problemi di sicurezza all’Alvaro-Scopelliti

Bagni rotti e dunque fuori servizio; niente scale di emergenza esterne al plesso della media; area raccolta inagibile; due palestre inagibili con infiltrazioni tali che si è aperto un buco nel soffitto; cantiere in corso per la ristrutturazione della palestra; situazione della facciata critica a causa del crollo delle soglie in marmo e cornicioni pericolanti; acqua solo al piano inferiore dato che tre anni fa la cisterna è stata rubata e, nonostante la segnalazione al comune, non si è posto rimedio al problema. Questo è l’elenco, approssimativo, delle criticità strutturali, attuali, dell’Alvaro-Scopelliti.

“Lo scorso anno è mancata l’acqua otto volte senza preavviso – ci racconta ancora la dirigente Labate -. Spiace che non si badi a questa scuola quando vengono richiesti interventi per la sicurezza ma ci si ricordi dell’Alvaro-Scopelliti solo nelle situazioni di emergenza. Io garantisco la mia massima disponibilità ad accogliere gli alunni del Pythagoras, ma mi auguro che si presti più attenzione alle esigenze di questo istituto comprensivo, dove i docenti si stanno impegnando al meglio nella riqualificazione della scuola e del quartiere“.

Le preoccupazioni della dirigente Labate

Ciò che emerge, allo stato attuale, è che gli alunni saranno sistemati alla bell’e meglio, dato che si verificherà anche il problema della promiscuità tra studenti di elementari e medie, oltre alle criticità di cui sopra.

“Sono preoccupata anche per le reazioni delle famiglie dei miei alunni, ma voglio vedere il lato positivo e mi auguro che, con questa emergenza, il Comune voglia pianificare gli interventi di messa sicurezza che chiedo da quattro anni – precisa Labate -. Per ora l’unico riscontro che abbiamo avuto è stato quella della facciata della scuola primaria.

Mi preoccupa la promiscuità tra gli studenti della primaria e della secondaria, ma temo anche per gli annosi problemi con l’acqua e per il malfunzionamento dei bagni. Mi sono già comunque interfacciata con il preside Giuseppe Martino per trovare la soluzione migliore per tutti in un plesso che vedrà raddoppiare la propria popolazione scolastica”, conclude la dirigente.

Perché non scegliere scuole più adatte?

I dirigenti, come si legge nella delibera del Comune, sono costretti e prendere solo ed unicamente questa strada, pena la denuncia. Ma, viene da chiedersi ad un occhio nemmeno troppo attento, visto che esistono scuole, soprattutto in centro, con interi piani vuoti, con una popolazione scolastica più esigua e con meno criticità perché gli alunni del Pythagoras non sono stati dirottati altrove? Anche perché il comune ha attivato un servizio scuolabus grazie al quale lo spostamento dalla zona Sud al Centro non avrebbe comportato alcun problema di sorta.