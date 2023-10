Reggio Calabria, il Sindaco chiude la scuola Pythagoras di Ravagnese: sospese lezioni in presenza

StrettoWeb

Il plesso scolastico Pythagoras, afferente all’istituto comprensivo “Nosside –Phytagoras”, sito a Ravagnese, zona sud di Reggio Calabria, è momentaneamente chiuso. Lo ha deciso il Sindaco attraverso un’ordinanza del 4 ottobre. Le lezioni in presenza sono per ora sospese in attesa di trovare nuovi spazi in altre strutture. Così si legge nella nota del Comune.

“IL SINDACO

Premesso che l’Ente ha in corso lo svolgimento degli interventi di “verifica di vulnerabilità sismica di n. 7 Edifici scolastici comunali – Lotto n.4”, affidate alla società Ve. Ma. Progetti s.r.l.;

Vista la comunicazione prot. n. 0234641 del 03/10/2023. con cui il RUP dei suddetti interventi segnala e comunica che la predetta società, con nota prot. n. 0232910.E del 02/10/202, ha trasmesso le risultanze della 1° Fase del servizio di verifica come sopra affidato, nell’ambito delle quali sono state evidenziate alcune possibili criticità strutturali riferite all’Istituto scolastico “Pythagoras”, ubicato in via Salita Aeroporto, sulla scorta di sopralluoghi ed esami svolti attraverso il rilievo visivo e l’utilizzo di alcune specifiche apparecchiature di rilevazione esterna;

Considerato necessario, in adesione a quanto indicato dal RUP, allo scopo di assicurare in via precauzionale la tutela della sicurezza e dell’incolumità dei fruitori dell’edificio in questione, disponendo la chiusura temporanea dello stesso e per effetto la provvisoria sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle more dell’individuazione di idonei spazi alternativi in altre strutture scolastiche ove consentire la ripresa delle predette attività;

ORDINA

– la chiusura temporanea, per le motivazioni esposte in premessa, del plesso scolastico Pythagoras, afferente all’istituto comprensivo “Nosside –Phytagoras” e ubicato in via Salita Aeroporto di Reggio Calabria, con decorrenza immediata e sino alla valutazione delle risultanze delle attività di analisi e verifica dei requisiti minimi di sicurezza statica;

– la provvisoria sospensione delle attività didattiche in presenza, con decorrenza immediata e sino all’individuazione di idonei spazi alternativi in altre strutture scolastiche ove consentire la ripresa delle medesime attività”.