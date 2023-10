Reggio Calabria, scuole nel caos: genitori e dirigenti in piazza dopo la chiusura del Pythagoras di Ravagnese, parole durissime contro il Comune | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La situazione delle scuole a Reggio Calabria sta prendendo sempre più una brutta piega e i genitori questa mattina sono scesi in piazza per protestare contro i problemi che attanagliano purtroppo quasi tutti gli istituti della città. La scuola Pythagoras di Ravagnese a Reggio Calabria, tra le tante, è stata chiusa in quanto è stata dichiarata non agibile.

Questa mattina, martedì 10 ottobre, dirigenti, insegnanti e genitori si sono ritrovati a Piazza Italia per chiedere a chi di competenza, all’interno di Palazzo San Giorgio, spiegazioni sul futuro dei propri figli.

Durissime proteste quindi in questi giorni da parte dei genitori che indignati chiedono chiarezza alle istituzioni visti i molteplici problemi legati alla scuola. Alcuni istituti hanno problemi di agibilità, altri di mensa che non è ancora partita creando difficoltà ai genitori che lavorano e si trovano con le mani legate.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il Docente Vincenzo Giordano della scuola Nosside Pythagoras ha affermato che: “dal 4 ottobre a seguito di un’ordinanza arrivata alle 20:30 di sera circa la scuola è stata chiusa dopo un controllo di una società che ha fatto verifiche e controlli statici al plesso effettuandole in modo empirico e con qualche rilievo. Tutto questo ha fatto si che la scuola fose stata resa inagibile per problemi di staticità. Il plesso ospita 17 classi con un numero di 350 alunni circa che ora si trovano in enormi difficolta. Noi chiediamo oggi che l’istituto scolastico del complessivo Nosside Pytagoras non venga abbandonato”.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb anche Mario Luvarà, Presidente del Consiglio d’Istituto ha affermato: “siamo appena usciti dall’incontro con il sindaco Brunetti, abbiamo portato le preoccupazioni e le instanze dei genitori dopo la chiusura della scuola. Chiediamo la ricollocazione delle 17 classi per un totale di circa 350 studenti e che venissero rifatte delle contro prove riguardo la staticità con dei carotaggi per accertare o smentire quello che è stato il primo esito. Brunetti ci ha rassicurato che entro la settimana i ragazzi verranno ricollocati nelle scuola Larizza Corrado Alvaro. I ragazzi dovrebbero tornare in aula tra mercoledì e giovedì“.

