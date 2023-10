Sant’Agata, la Fenice come Pinocchio: “abbiamo fatto la domanda”. Ma perchè non pubblicate il modulo protocollato?

StrettoWeb

Come Saladini. Esattamente come Saladini e i suoi comunicati-farsa a cui credevano soltanto gli allocchi. La Fenice Amaranto ha pubblicato in tarda serata una breve nota stampa in cui “comunica di aver regolarmente presentato agli uffici preposti in data 10 ottobre, la manifestazione di interesse per l’intero Centro Sportivo Sant’Agata e di aver inoltre, con separata istanza, richiesto una proroga dell’utilizzo del centro stesso“. Comunicato che non è uscito alle 12:01, dopo la scadenza dei termini, né tantomeno il giorno precedente, quando la Fenice dice di aver presentato la domanda, ma soltanto in tarda serata dopo gli articoli di StrettoWeb e del Dispaccio, con l’unico intento di smentirli per tranquillizzare i tifosi comprensibilmente inferociti.

Ma una notizia si può smentire se è falsa; altrimenti le bugie hanno le gambe corte. E che la Fenice sia abituata a mentire proprio come Pinocchio lo abbiamo già rilevato: l’ha fatto nel business-plan, dove aveva scritto che avrebbe fatto da subito la scuola calcio e la squadra femminile; l’ha fatto platealmente sulla denominazione sociale; l’ha fatto sull’Università Dante Alighieri con Ballarino che diceva di non conoscerla ma poi è spuntata eCampus, che ha già fatto la richiesta per l’ateneo, come Main Sponsor sulle maglie (la Fenice di Catania è proprio una succursale di eCampus). Adesso l’ennesima bugia anche sulla manifestazione di interesse per il Centro Sportivo Sant’Agata.

Nell’avviso pubblico della Città Metropolitana per il Sant’Agata si legge che “Le eventuali adesioni dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec, tramite l’apposito modulo allegato sull’albo pretorio della Città Metropolitana, entro le ore 12.00 del 11 ottobre, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it“. Se davvero la Fenice ha “presentato regolarmente” i documenti per la manifestazione di interesse, perchè non pubblica l’apposito modulo regolarmente protocollato? Il collega Paolo Ficara l’ha già chiesto a Versace. Attendiamo fiduciosi.