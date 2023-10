Sanità, arrivate in Calabria 60 nuove ambulanze. Occhiuto: “stiamo facendo un gran lavoro” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario alla sanità, ha presentato questa mattina, alla Cittadella regionale di Catanzaro, 60 nuove ambulanze acquistate per implementare il parco mezzi del servizio di emergenza-urgenza. “Si tratta di una prima fornitura – ha detto Occhiuto – in quanto ulteriori 30 nuove ambulanze arriveranno entro fine anno, insieme a 40 nuove automediche”.

“Sono molto contento perché stiamo facendo un lavoro molto intenso per riorganizzare il sistema dell’emergenza urgenza”, ha evidenziato Occhiuto. “Abbiamo iniziato lo scorso anno ma molte delle attività che svolgiamo non sono visibili. Queste nuove ambulanze serviranno a rinnovare il parco mezzi di soccorso della nostra regione, saranno destinate alle postazioni di emergenza di tutte le province”, conclude Occhiuto.

Numeri

– 60 nuove ambulanze presentate oggi

– 30 ulteriori nuove ambulanze in arrivo entro fine anno

– 40 nuove automediche in arrivo entro fine anno

Device in corso di acquisizione:

– 125 Cardiomonitor-defibrillatori multiparametrici a trasmissione ECG per la Telecardiologia;

– 125 Massaggiatori Cardiaci esterni;

– 125 Aspiratori di secreti portatili;

– 125 Ventilatori polmonari portatili;

– 125 Ecografi portatili;

– 125 Emogas Analizzatori portatili;

– 125 Apparecchiature portatili per la determinazione della Troponina,

– 125 Device per l’accesso intraosseo;

– 125 Videolaringoscopi portatili;

– 10 Caschi per diagnosi differenziale ictus ischemico versus ictus emorragico.

