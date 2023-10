Reggio Calabria, Scopelliti torna a piazza Duomo 9 anni dopo: il 21 ottobre la presentazione del libro ‘Io sono libero’

StrettoWeb

Giuseppe Scopelliti torna a piazza Duomo, cuore della vita politica di Reggio Calabria, 9 anni dopo lo storico comizio del 10 aprile 2014 per le elezioni europee. Il legame tra questa piazza e Scopelliti è storico in quanto è sempre qui che il leader della destra reggina aveva ringraziato la città, ancora una volta il 10 aprile ma stavolta del 2010, dopo il trionfo alle elezioni Regionali in cui i reggini – 13 anni fa – gli avevano tributato il record del 72,59% delle preferenze, pari a 75.076 voti su 103.430 votanti.

Stavolta, però, non si tratta di un evento politico, ma culturale. In ogni caso è il primo evento pubblico di Scopelliti a Reggio dopo la tormentata vicenda giudiziaria che ne ha provocato la carcerazione il 5 aprile 2018. Sabato 21 ottobre alle ore 18:00 Scopelliti presenterà il suo libro, ‘Io sono libero’ proprio a piazza Duomo, per la prima volta nella sua città, con una intervista con il giornalista della Gazzetta del Sud Piero Gaeta.

Il volume che racconta la storia di Scopelliti ha già fatto il giro d’Italia: presentato per la prima volta a Roma l’8 febbraio con Gianfranco Fini nella sala del Parlamento Europeo, è stato protagonista della primavera e dell’estate con decine di eventi in cui Scopelliti, sindaco del modello Reggio (2002-2010) e governatore della Regione Calabria dal 2010 al 2014, ha trasmesso il suo messaggio di giustizia e libertà: da Bari a Cosenza, da Catanzaro a Villa San Giovanni, da Avellino a Palmi, da Fermo a San Cataldo (Caltanissetta), da Rieti a Candela (Foggia), da Soverato a Montecatini Terme, da Vibo Valentia a Roccella Jonica, da Bova a Gambarie d’Aspromonte, da Acri a Condofuri, da Guardia Piemontese ad Ardore, Caulonia, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Nardodipace fino a Muro Lucano (Potenza) dove la presentazione è in programma per domenica 8 ottobre. Dopo decine di presentazioni, adesso torna per la prima volta nella sua città dov’è grande l’attesa per un appuntamento atteso da molto tempo.