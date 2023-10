Reggio Calabria, Occhiuto: “umanamente felice per Falcomatà”

StrettoWeb

“La decisione con cui la Cassazione ha annullato la condanna a Giuseppe Falcomatà nell’ambito del processo ‘Miramare’ è certamente una buona notizia per Reggio Calabria, una città importante che potrà finalmente riavere un governo comunale nella pienezza delle sue funzioni”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Ma questa vicenda rappresenta anche l’ennesima dimostrazione di come sia urgente un’attenta e seria riflessione sull’abuso d’ufficio, una fattispecie di reato che troppo spesso provoca drammaticamente la paralisi o un brusco rallentamento dell’azione amministrativa, a scapito delle nostre comunità”, rimarca Occhiuto.

“Nonostante le distanze politiche che esistono tra di noi, sono umanamente felice per Giuseppe Falcomatà, che con questa sentenza archivia un calvario giudiziario durato a lungo e che ha inciso nella storia della città di Reggio Calabria”, conclude Occhiuto.