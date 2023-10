Falcomatà: “Assolto! Sarà un nuovo inizio per la città, ci vediamo tra poco”

StrettoWeb

Dopo la sentenza di assoluzione di ieri, Giuseppe Falcomatà ha pubblicato questa mattina un breve post sui social: “ASSOLTO! Sono stati due anni duri. Due anni in cui ho sofferto, ha sofferto la mia famiglia, ha sofferto la città. Questa assoluzione restituisce, in parte, le amarezze di questo periodo. Un periodo in cui non mi è mai, mai, mancato il vostro sostegno, il sostegno dei reggini“.

“Adesso per la città ci dovrà essere un nuovo inizio. Insieme.

Vi voglio bene, ci vediamo tra poco“, conclude il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che oggi si riprenderà posto e poltrona.