Reggio Calabria: nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale, i NOMI dei candidati

Al Museo dei Bronzi sta per finire l’era di Carmelo Malacrino dopo la proroga sino al 15 novembre. Sono 10 i candidati alla corsa finale per la direzione del Museo di Reggio Calabria: Gregorio Aversa, direttore del Museo archeologico nazionale di Crotone e del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, Giorgia Calò, critica d’arte, curatrice di mostre, Maurizio Cannatà, funzionario archeologo del ministero della cultura, direttore del Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia e del Museo Statale di Mileto. È stato responsabile dell’ufficio mostre, prestiti e dei servizi educativi del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Maria Cerzoso, archeologa, direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, Stella Falzone, archeologa, Lorenzo Fatticioni, archeologo, Fabio Galeandro, archeologo, Fabrizio Sudano, soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Elena Rita Trunfio, funzionario della direzione regionale dei musei calabresi; responsabile Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, Enza Zullo, funzionario architetto del ministero della cultura.

I colloqui si svolgeranno tra il 7 novembre e il 1° dicembre 2023. I candidati selezionati per più di un museo saranno convocati per un singolo colloquio, in occasione del quale la commissione esaminerà il candidato in relazione a tutti i musei per i quali sia stato selezionato.