Reggio Calabria: importanti novità per la mensa scolastica. Forse non tutto è perduto

Il bando per la mensa scolastica emesso dal comune di Reggio Calabria è andato deserto. Da giorni i genitori reggini vivono nell’incertezza, soprattutto coloro i quali hanno scelto il regime di 40 ore settimanali per i propri figli. Chi ha esigenze lavorative si trova a dover affrontare difficoltà non indifferenti. Alcune scuole, come l’istituto comprensivo Falcomatà-Archi, hanno già comunicato alle famiglie che non ci sarà mensa fino a quando il servizio del Comune non verrà attivato. Altre, come l’Alvaro-Scopelliti o la DeAmicis-Bolani, hanno attivato la mensa fredda, con la possibilità da parte dei genitori di fornire ai bambini pasti freddi da consumare all’ora di pranzo, oppure convenzionandosi con privati che forniscano un servizio di catering, a cifre ovviamente superiori rispetto a quelle della mensa comunale.

Oggi, però, ci sono delle piccole novità. Si è riunita infatti la Commissione Mensa, nel corso della quale è emerso che entro pochi giorni verrà pubblicato un nuovo bando di gara. A questo però sono state apportate alcune modifiche rispetto al capitolato d’appalto, modifiche che non andranno ad intaccare la qualità dei pasti.

La gara resterà aperta per 15 giorni, a differenza dei trenta giorni del bando precedente. Se ci saranno ditte interessate che risponderanno al bando, entro novembre potrebbe essere riattivato il servizio. Nel caso in cui il bando andasse di nuovo deserto si valuterà la proroga alla ditta uscente.