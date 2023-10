Reggio Calabria, i 100 milioni per i trasporti ci sono: i dettagli del progetto. L’assessore Battaglia ringrazia la Regione

StrettoWeb

“La proficua interlocuzione con la Regione Calabria, in particolare con la struttura del Dipartimento Infrastrutture, col Direttore Generale Claudio Moroni e con l’assessora Emma Staine, ha portato all’approvazione di una delibera che conferma il finanziamento del progetto MMS da parte della Cittadella. Come ho avuto modo di affermare pochi giorni addietro, il progetto non ha rischiato il definanziamento. La collaborazione già in piedi da lungo tempo con la Regione ha consentito di proseguire sulla scia del percorso già avviato“. È quanto afferma l’assessore comunale alla Mobilità ed alla Smart City, Mimmo Battaglia, che, già nei giorni scorsi, era intervenuto per replicare “a notizie, evidentemente infondate, sul presunto definanziamento dell’importante progetto“.

Nel ringraziare l’assessore Staine e la struttura regionale di settore, l’esponente dell’esecutivo di Palazzo San Giorgio ha voluto sottolineare come “la stessa giunta Occhiuto abbia apprezzato e promosso il lavoro portato avanti dal Comune di Reggio Calabria, riconoscendo l’efficacia complessiva e sostanziale del piano“. “I fondi – ha concluso Mimmo Battaglia – serviranno per la realizzazione di una mobilità sostenibile rivoluzionaria e per l’acquisto di nuovi treni che andranno a potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e migliorare i collegamenti in città. L’atto deliberativo promosso dalla giunta regionale, dunque, ci impegna a fare tutto il possibile per spendere velocemente e bene risorse che segneranno, in positivo, il futuro della nostra comunità“.

I dettagli del progetto

I 100 milioni di euro per la mobilità integrata a Reggio Calabria, stanziati da Giuseppe Scopelliti quando era governatore Regionale, prevedono un piano di trasporti integrati su una proposta più volte aggiornata e rimodulata fino a ieri.

I dettagli forniti dall’Assessore Staine

“Con la delibera approvata oggi in Giunta, riprogrammiamo delle risorse a beneficio dei servizi di trasporto e delle infrastrutture della Calabria e, in particolare, della provincia di Reggio Calabria. Sono orgogliosa di condividere questo risultato con la senatrice Tilde Minasi e il capogruppo della Lega in Consiglio, Giuseppe Gelardi, ottenuto grazie al lavoro di mediazione dei dirigenti e funzionari del settore trasporti, e al proficuo dialogo intercorso con l’assessore ai trasporti del Comune di Raggio Calabria, Domenico Battaglia“. È quanto dichiara l’assessore al ramo Emma Staine nell’annunciare un importante progetto di mobilità sostenibile per la provincia di Reggio Calabria.

In particolare, è stato rimodulato l’intero piano spesa, pari a oltre 100 milioni di euro provenienti da fondi di Programma di azione e coesione (Pac) Infrastrutture e Reti 2014/2020, che andavano spesi entro il 2026 e che sarebbero andati perduti a causa della complessità del progetto originario del 2010 e mai avviato.

Oggi il Comune di Reggio Calabria ha presentato un piano più efficace e realizzabile entro il 2026, per un valore pari a venti milioni di euro che riguarderà la mobilità sostenibile (parcheggi, stazioni di interscambio, corsie riservate con sistema di semafori intelligenti per i bus).

Con la restante cifra è stato programmato l’acquisto di nuovi treni, ibridi ed elettrici (46,5 milioni di euro), per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e migliorare i collegamenti sul territorio reggino; venticinque milioni di euro saranno destinati a politiche del lavoro; sette milioni di euro saranno investiti sugli aeroporti e un milione e mezzo sulle ferrovie turistiche.

“Azioni come questa, d’accordo con il presidente Occhiuto che ringrazio, tracciano la linea – ha aggiunto l’assessore Emma Staine – per operare su tutti quei Comuni che sono a rischio definanziamento perché non riescono a portare a termine i progetti, ma che contemporaneamente non posso rischiare di perdere i fondi e lasciare i cittadini senza servizi. Le risorse sono essenziali per realizzare interventi concreti. Noi stiamo facendo il nostro dovere per non disperdere neanche un euro per gli investimenti pubblici perché, solo impegnando bene le somme disponibili, si potrà garantire un percorso virtuoso per costruire insieme un futuro di qualità per tutti i cittadini in grado di generare sviluppo“.

L’On. Giuseppe Neri: “giusta attenzione verso Reggio da parte di Occhiuto”

“Il presidente Occhiuto, ancora una volta, dimostra la giusta attenzione verso la città e il territorio reggino. Infatti, la Giunta regionale opportunamente ha individuato una soluzione tecnica-amministrativa per far sì che gli originali 100 milioni di Euro finalizzati sin dal 2010 alla realizzazione di opere e attività nell’ambito del Piano di mobilità sostenibile, non andassero persi per la ormai acclarata impossibilità di realizzazione da parte del Comune di Reggio Calabria di quanto in quello strumento era previsto”. Così l’On. Giuseppe Neri, Presidente di FDI in Consiglio regionale.

“L’intero pacchetto rimodulato in maniera tale da consentire la spesa di tale risorse entro il termine inderogabile del 2026, consentirà al Comune di Reggio Calabria e alla sua Area metropolitana di poter traguardare obiettivi strategici importanti. E’ evidente che tali obiettivi per la loro tipologia non possono costituire un parallelo dell’ambizioso progetto originario ma, è pur sempre un’azione meritoria da parte della Regione Calabria per sopperire ai ritardi accumulati e consentire comunque, alle Amministrazioni reggine di poter usufruire di tali fondi. Da questo momento in poi, è evidente come gli Enti locali subordinati dovranno avere la capacità di gestire l’esecutività e la messa in campo di tutte le azioni programmate”.

“Sono certo che la necessaria sinergia istituzionale sarà garantita dalla Regione nella consapevolezza della opportuna reciprocità. Altro strumento deliberato dalla Giunta riguarda la messa a disposizione per la realizzazione del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis volare) della somma pari a 129 milioni di Euro che renderà possibile programmare azioni ed interventi finalizzati allo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese”.