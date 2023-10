Reggina, brutta tegola sulla Fenice: grave infortunio per Rosseti, mancherà almeno due mesi

StrettoWeb

La Fenice Amaranto ha già perso il suo attaccante: a Lorenzo Rosseti è bastata la prima partita per finire nuovamente k.o. a testimonianza che i calciatori puoi anche prenderli dalle categorie superiori, ma se non sono integri fisicamente non ti daranno una buona resa in campo. Rosseti si è fatto male ieri al Granillo nel match contro il Siracusa e questa mattina ha effettuato controlli strumentali che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra con interessamento del comparto legamentoso esterno.

Alla luce di questo infortunio, l’unico attaccante in organico per la Fenice Amaranto dovrà saltare almeno due mesi di partite, due mesi in cui la squadra giocherà circa 15 partite a causa dei continui incontri infrasettimanali dovuti anche al recupero delle partite di inizio stagione rinviate. L’infortunio di Rosseti non è una sfortuna: già lo scorso anno l’attaccante nel Latina si era infortunato quattro volte nel corso di una stagione in cui aveva disputato solo sei partite da titolare. Due anni fa, sempre nel Latina, aveva avuto altri due infortuni giocando soltanto otto partite da titolare.