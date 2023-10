Reggina, KO Fenice alla prima al Granillo: il Siracusa è più forte e passa 1-2

StrettoWeb

Fenice-Siracusa 1-2. La prima amaranto in casa della stagione termina con una sconfitta, contro una delle big del torneo, che al Granillo dimostra la sua grande forza oltre che la panchina lunga. Non basta, alla squadra di Trocini, tanta buona volontà, già vista a Locri. Si evidenzia, invece, l’assenza di un centravanti importante e pungente, per la società dello Stretto, e che invece il Siracusa possiede, considerando le reti odierne.

Fenice Amaranto-Siracusa 1-2, la partita

L’avvio è arrembante, per la squadra di casa, così come domenica scorsa. Per almeno 20 minuti, i primi, la compagine amaranto parte forte, con intensità, pressione e linea alta. Il Siracusa è in difficoltà e non riesce a uscire, la Fenice crea e si avvicina dalle parti del portiere, pur mancando quella capacità di pungere evidenziata dall’assenza di un vero bomber, a cui per ora la società pare non voler attingere. Prevedibile, però, alla luce della condizione atletica ancora precaria, che i ritmi si abbassassero per gli amaranto. Così la squadra di Trocini si allunga e i siciliani cominciano a prendere campo, sfiorando il gol con Vacca prima (bravo Martinez) e con Aliperta poi. L’attaccante, però, quando c’è si vede: si chiama Maggio, che da corner (seppur indisturbato) fa 0-1, gelando i quasi 5 mila del Granillo a ridosso dell’intervallo.

Obiettivo dei padroni di casa, in avvio di secondo tempo, è andare subito alla ricerca del pari, che arriva quasi subito. Male il portiere ospite su una presa alta dopo un cross, Cham si avvia sul pallone e viene atterrato dallo stesso estremo difensore. E’ rigore. Sul dischetto, capitan Barillà, che fa 1-1 spiazzando il diretto avversario e andando ad esultare sotto la sua Curva. L’inerzia può andare dalla parte di Provazza e compagni, con Trocini che attinge anche dalla panchina per i primi cambi, ma intorno all’ora di gioco arriva la nuova doccia gelata: Alma, servito sulla linea del fuorigioco, conclude di prima e fa 1-2. Ripresa, dunque, nuovamente in salita per la Fenice Amaranto, che però non ha più la forza atletica per riprenderla. Così come a Locri contro il San Luca, quindi, chiude con difficoltà, stanca, lunga e con poche idee, creando poco al netto di una difesa siciliana che si difende senza grossi affanni. Da segnalare in pieno recupero (6 i minuti di extra-time assegnati) il rosso a Suhs per doppio giallo, ma non cambia il risultato. Finisce 1-2.

Note (positive) a margine: un portiere che si dimostra sicuro, evitando un passivo più pesante, e un colpo d’occhio importantissimo al Granillo per la Serie D.