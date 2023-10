Reggina, Trocini dopo Fenice-Siracusa: “il calendario non aiuta, ultima mezz’ora senza forza”

StrettoWeb

Il Presidente e l’allenatore della Fenice Amaranto, Virgilio Minniti e Bruno Trocini, hanno parlato a Radio Febea al termine del match perso al Granillo contro il Siracusa. “Ci sono stati miglioramenti, già visti rispetto a domenica scorsa, ma c’è ancora da migliorare, non siamo stati compatti. Il poco tempo non ci ha aiutato. Siamo all’inizio, stiamo lavorando tanto e continueremo a farlo”, ha detto Minniti.

“Il dispiacere è grande – le parole del mister – per la gente accorsa così a incitarci. Fa male perdere la prima in casa. Dal punto di vista della gara, sapevamo che non era facile, il calendario di certo non ci ha aiutato, però i ragazzi hanno dato tutto, giocando alla pari. L’ultima mezz’ora non abbiamo avuto la forza nelle gambe e negli uomini, eravamo un po’ deficitari. C’è da lavorare e da crescere. Voglio rivedere i gol subiti. L’infortunio a Rosseti? Ha la caviglia gonfia, vediamo. Mercoledì si torna subito in campo ma non tutti riusciranno a recuperare”, ha aggiunto.