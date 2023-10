Reggina, per l’esordio della Fenice 4.500 tifosi amaranto sugli spalti: esattamente come con la Sarnese 8 anni fa | FOTO e DATI

StrettoWeb

Sono 4.929 gli spettatori di Fenice Amaranto-Siracusa, la prima partita della nuova Reggina che riparte dalla serie D dopo la sciagurata esclusione dalla B provocata dalle scelleratezze di Saladini. Il dato comprende i 341 tifosi del Siracusa, assiepati nel settore ospiti, quindi i supporters amaranto sono 4.588, esattamente lo stesso identico numero dell’esordio casalingo dell’unico precedente in serie D, quello con la Sarnese il 13 settembre del 2015, otto anni fa, concluso con la vittoria 1-0 (qui tutte le foto di quel giorno).

L’unica differenza è che in quell’occasione gli abbonati erano 3.410, oggi sono 2.707, circa settecento in meno rispetto ad otto anni fa. Poi nel corso di quella stagione (2015/2016) la media degli spettatori fu di 2.325, di oltre 1.000 tifosi in meno rispetto agli abbonati che quindi dopo aver fatto l’abbonamento, neanche andarono allo stadio. Ma è normale che ciò accada in serie D, soprattutto se la squadra non trascina il pubblico dominando il campionato (come non lo fu quella del 2015/2016), anche perchè alla luce del costo esiguo dell’abbonamento in Curva, ci sono tanti tifosi (anche fuori sede) che decidono di sottoscriverlo come puro gesto d’amore per la squadra, in segno di supporto e coinvolgimento, pur consapevoli che poi non andranno a vedere le partite, o quantomeno non tutte.

Da registrare, alla luce del dato odierno, che si tratta di un numero davvero eccezionale per la categoria e la città, ben lontano dalle aspettative della Fenice Amaranto che nel business plan aveva previsto una media di 10 mila spettatori a partita. Questo ovviamente non dipende dal numero di tifosi odierno, che non è affatto basso appunto ma eccezionale per la categoria; piuttosto la discrepanza è dovuta all’assurda aspettativa disegnata dalla società nel piano presentato al Comune, al di fuori da ogni possibile immaginazione.

A tal proposito giova evidenziare come la stessa società abbia deciso già da tempo di non aprire ai tifosi la vecchia Gradinata (Tribuna Est) e la Curva Nord, limitando così la capienza a Curva Sud e soltanto una parte della Tribuna Coperta (i biglietti dei settori più esterni non erano in vendita), aprendo il Granillo per una capacità massima totale di 7.500 spettatori, al fine da evitare l’obbligo degli steward che in base al D.M. del 8/8/2007 pubblicato sulla G.U. del 23/8/2007, sono richiesti soltanto laddove la capienza dell’impianto supera i 7.500spettatori.

Come già accaduto per la denominazione sociale, anche sulle aspettative delle presenze allo stadio è la stessa società che in pochi giorni smentisce se stessa.

Il numero definitivo degli abbonati (2.707) è particolarmente emblematico di quanto sia grande lo scetticismo e la diffidenza nei confronti di questo progetto societario: oggi è la partita d’esordio, con un avversario nobile come il Siracusa e in una giornata di sole pieno. Molto difficilmente quando la squadra giocherà contro Sancataldese, Canicattì o Sant’Agata, per giunta al freddo e sotto la pioggia, o in molti casi in giorni lavorativi (tante partite sono programmate alle 15 di mercoledì), si potrà ripetere la cifra odierna soprattutto se i risultati in campo non riusciranno a trascinare una tifoseria che in serie D giustamente pretende soltanto la vittoria perchè Reggio Calabria in questa categoria non può che essere di passaggio.

Infine, da evidenziare come gli Ultras della Curva Sud abbiano deciso di non esporre i consueti striscioni dei gruppi organizzati mantenendo soltanto il vessillo già visto a Locri “Identità e Tradizione“, a testimonianza di quanto sia importante per la tifoseria reggina riappropriarsi della propria storia.

Di seguito tutti i dati degli abbonati, e poi della media di spettatori, di tutte le stagioni da quando la Reggina gioca allo stadio Granillo. In rosso l’unico precedente in serie D:

Stagione 1998-1999: 5.444 (media spettatori 12.875);

(media spettatori 12.875); Stagione 1999-2000: 24.671 (media spettatori 24.228);

(media spettatori 24.228); Stagione 2000-2001: 22.500 (media spettatori 24.063);

(media spettatori 24.063); Stagione 2001-2002: 12.853 (media spettatori 18.557);

(media spettatori 18.557); Stagione 2002-2003: 23.465 (media spettatori 24.658);

(media spettatori 24.658); Stagione 2003-2004: 18.510 (media spettatori 20.523);

(media spettatori 20.523); Stagione 2004-2005: 14.067 (media spettatori 16.261);

(media spettatori 16.261); Stagione 2005-2006: 8.900 (media spettatori 12.552);

(media spettatori 12.552); Stagione 2006-2007: 9.200 (media spettatori 12.579);

(media spettatori 12.579); Stagione 2007-2008: 9.300 (media spettatori 13.147);

(media spettatori 13.147); Stagione 2008-2009: 8.690 (media spettatori 11.805);

(media spettatori 11.805); Stagione 2009-2010: 5.184 (media spettatori 6.344);

(media spettatori 6.344); Stagione 2010-2011: 3.407 (media spettatori 5.197);

(media spettatori 5.197); Stagione 2011-2012: 3.872 (media spettatori 4.629);

(media spettatori 4.629); Stagione 2012-2013: 2.890 (media spettatori 3.363);

(media spettatori 3.363); Stagione 2013-2014: 3.477 (media spettatori 3.337);

(media spettatori 3.337); Stagione 2014-2015: 2.245 (media spettatori 3.120);

(media spettatori 3.120); Stagione 2015-2016: 3.410 (media spettatori 2.325);

Stagione 2016-2017: 2.758 (media spettatori 4.029);

(media spettatori 4.029); Stagione 2017-2018: 2.284 (media spettatori 3.236);

(media spettatori 3.236); Stagione 2018-2019: 2.904 (media spettatori 4.312);

(media spettatori 4.312); Stagione 2019-2020: 5.813 (media spettatori 10.072);

(media spettatori 10.072); Stagione 2020-2021: porte chiuse per Covid

Stagione 2021-2022: 1.733 (media spettatori 5.573);

(media spettatori 5.573); Stagione 2022-2023: 4.130 (media spettatori 11.158)

(media spettatori 11.158) Stagione 2023-2024: 2.707 (media spettatori -)