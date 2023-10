Reggina, anche oggi gli Ultras chiedono alla Fenice di “riappropriarsi della storia”: lo striscione

StrettoWeb

Che nei confronti della Fenice Amaranto a Reggio Calabria ci sia molto scetticismo è lampante. Il numero degli abbonati (appena 2.707) è eloquente, persino più basso dell’unico precedente in serie D (3.410 otto anni fa), ma è soprattutto l’atteggiamento dei tifosi a testimoniare quanto la città non abbia gradito le modalità con cui è nata questa società. Come già accaduto a Locri all’esordio contro il San Luca, anche oggi gli Ultras hanno espresso al Granillo quello che è il sentimento di tutta la città rispetto alla necessità di riappropriarsi della storia della Reggina.

Durante la partita tra la Fenice e il Siracusa, la Curva ha esposto un enorme striscione che recitava: “Dal 1914 tramandiamo la tradizione… Società, riappropriarsi della storia è l’unica soluzione” (vedi foto a corredo dell’articolo). La storia della Reggina, con tanto di logo, marchio e palmares, sono attualmente nelle mani della vecchia proprietà. L’iter fallimentare non è ancora intrapreso, quindi la nuova proprietà potrebbe acquistare quanto chiedono i tifosi anche immediatamente. Ma ancora la Fenice non ha mosso alcun passo in tal senso.