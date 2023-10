Reggina, Praticò sulla Fenice: “a dicembre c’è il mercato, lì sarà importante avere non oltre 6-8 punti dalla prima”

StrettoWeb

Il nuovo Club Manager della Fenice Amaranto, Giuseppe Praticò, è intervenuto alla trasmissione Fuorigioco, su Reggio Tv, affrontando tanti argomenti, dal marchio al Sant’Agata passando per il mercato prossimo, l’attaccante e i punti di ristoro chiusi al Granillo. “Quando si potrà chiamare Reggina? Alla vecchia società di Ilari verrà revocata l’affiliazione, non si sa quando, è a discrezione del Presidente Federale, ma la vecchia società ricade nelle inadempienze dell’articolo 16 delle norme. Con l’affiliazione si potrà fare l’istanza, entro il 15 luglio 2024, per il cambio denominazione”.

“Se un’altra società potrà richiedere il nome? Secondo me no, perché la ratio dell’articolo 52 comma 10, che ha permesso a questa società di iscriversi al primo campionato dilettanti come rappresentante della città, deve lasciare abbastanza tranquilli. Discorso diverso per il marchio, che segue un discorso civilistico tra due società, con una oggi ancora in vita. Sicuramente questa proprietà ha intenzione di mettere tutto al proprio posto, il tempo non però dipende da noi”.

Sul Sant’Agata, a due giorni dalla scadenza della manifestazione d’interesse: “è un centro bellissimo, nato per fare calcio forse più per una società professionistica che per una dilettantistica – continua Praticò – Sappiamo quanto costa la manutenzione. Ad oggi noi abbiamo una porzione del centro sportivo. I nostri legali stanno partecipando alla manifestazione di interesse, che comunque non è vincolante. Il club parteciperà con ragionamenti sui costi da sostenere. Passi nel vuoto non ne può fare nessuno. Questa proprietà, al contrario degli altri, i soldi li spende e non li butta, altrimenti si fa debito e poi ciclicamente la città rischia di subire dei fallimenti…Il Dottor Ballarino è un ottimo imprenditore, vive di visioni, e questo mi lascia ben sperare”.

Sugli obiettivi entro dicembre: “al 30 novembre si tira una linea, l’1 dicembre inizia un altro campionato e si apre il mercato, lì sarà importante mantenere un distacco inferiore ai 6-8 punti di distacco dalla prima, anche se davanti le prime corrono. Per l’attaccante vorrei saper rispondere, ma in tutta sincerità dico che io non mi occupo di aspetti tecnici. Rosseti? Farà un’altra risonanza tra qualche giorno per capire a che punto è la frattura, ma ancora ci vorrà un po'”.

Sui punti di ristoro chiusi, Giuseppe Praticò conferma quanto scritto ieri da StrettoWeb: “il Granillo è Comunale e il Comune farà un bando a tal proposito, noi ieri abbiamo distribuito dell’acqua con la Protezione Civile considerando la situazione. I bar chiusi non dipendono da noi, speriamo di poter risolvere dalle prossime”. Ribadito quanto scritto da StrettoWeb anche in riferimento al match Gioiese-Fenice al Granillo: “attendiamo l’ok dalla Lega, ma la Gioiese ha chiesto al Comune di Reggio di poter giocare al Granillo, la risposta è stata positiva”.