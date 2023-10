Bar chiusi al Granillo, polemiche durante Fenice-Licata: ecco perché il Comune non ha concesso l’autorizzazione

StrettoWeb

Questo pomeriggio i punti ristoro del Granillo erani chiusi, non operativi e funzionanti. Diversi tifosi, accorsi in circa 4 mila per il match Fenice-Licata, seppur contenti per la vittoria amaranto hanno mostrato malcontento per questo disservizio. Domenica scorsa, nel match contro il Siracusa, i Bar erano aperti e per questo motivo nessuno – non essendo stato avvisato – ha pensato di portarsi l’acqua da casa. Arrivato sul posto, vedendo le sbarre abbassate, ha dovuto attendere la fine per bere. Soprattutto in Tribuna non sono mancate le polemiche. Ma qual è la motivazione?

Secondo quanto verificato, il Comune non ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo dei punti ristoro. Il Granillo, come sappiamo, è un bene che l’Amministrazione affida in gestione alla società, libera poi di scegliere come meglio muoversi per le attività interne. In questo caso evidentemente ancora nulla è stato deciso e, sempre secondo quanto verificato da StrettoWeb, il Comune dovrebbe indire un bando per ciò che concerne l’utilizzo dell’impianto.