Reggina, si va verso Gioiese-Fenice al Granillo: così gli amaranto possono sfruttare il “bonus” casa

Ancora in casa. La Fenice Amaranto, dopo il successo odierno contro il Licata, potrebbe giocare un’altra volta al Granillo seppur da calendario adesso sia prevista una trasferta. I motivi? La Gioiese, prossima avversaria domenica, al momento non può giocare le partite interne nel proprio stadio, il Polivalente, in quanto indisponibile, e per questo sta giocando al Lo Presti di Palmi. Quest’ultimo, però, non sarebbe disponibile domenica prossima, in occasione di Gioiese-Fenice Amaranto, e allora il club pianigiano ha chiesto informazioni al Comune di Reggio Calabria per poter giocare al Granillo.

Lo stadio Granillo è di proprietà del Comune, che può decidere di affittarlo a chiunque lo volesse utilizzare (anche la Fenice Amaranto è in affitto, non ce l’ha in gestione, e anche per questo l’intenzione del Comune è di indire un bando per i punti ristoro dell’impianto, oggi chiusi). Così la Gioiese si è prodigata, muovendosi per tempo, anche se ancora non c’è alcuna ufficialità. Secondo quanto verificato, però, è alta la probabilità che si giochi al Granillo.

La Fenice, dunque, può sfruttare un altro “bonus” casalingo. Ovviamente, seppur l’impianto sia quello di Via Galileo Galilei, è come se si giocasse in trasferta. Dunque non valgono gli abbonamenti dei tifosi amaranto, che dovranno acquistare il biglietto per il settore ospiti, a meno di nuove – e attese, in caso di ufficialità – comunicazioni previste in settimana.