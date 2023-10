Reggina, i convocati di Trocini per Fenice Amaranto-Città di Sant’Agata

StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei 21 convocati che prenderanno parte alla gara casalinga con il Città di Sant’Agata di domani pomeriggio. Ancora assenti i vari Girasole e Rosseti, manca anche Cham, che starà fuori per un po’ a causa di un problema emerso dagli esami strumentali, così come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa. C’è Barillà, che ha perso il nonno, mentre l’unico centravanti è sempre Coppola (Altamura non convocato e Bolzicco ancora neanche ufficializzato ma non disponibile prima di metà novembre).

Di seguito l’elenco completo diramato dalla società.

Portieri : Martinez, Velcea.

: Martinez, Velcea. Difensori : Aquino, Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi.

: Aquino, Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi. Centrocampisti : Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco.

: Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco. Attaccanti: Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.