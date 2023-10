Reggina, Trocini prima di Fenice-Sant’Agata: “Cham ha un problema. Ringrazio la società per Bolzicco, i tempi…”

StrettoWeb

“Veniamo da tre vittorie e un pareggio ad Acireale, campo non semplice. Ritengo che la nostra sia una squadra in crescita e questo è fuori discussione. Poi sappiamo che siamo dentro un tour de force, in cui non si può guardare indietro ma sempre avanti. Anche domani è una partita difficile, come tutte. Il nostro obiettivo è vincere sempre- I ragazzi più giovani sono quelli che dal punto di vista fisico soffrono di meno questa situazione, perché l’età li aiuta rispetto ai più grandi, che ci stanno mettendo più tempo. Sono felice, non ho visto tanti under migliori dei nostri, siamo competitivi”. Esordisce così, ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa, Bruno Trocini, alla vigilia di Fenice Amaranto-Sant’Agata di domani pomeriggio al Granillo.

L’attaccante è arrivato, Tomas Bolzicco. E’ argentino, è al Sant’Agata ma non ancora tesserato. In altro articolo ieri su StrettoWeb abbiamo spiegato perché non potrà scendere in campo prima di metà novembre: “i tempi per giocare? Forse è il caso che li chiediate a chi si occupa di tesseramenti. Io sono felice che sia arrivato un giocatore che volevamo tanto, spero che possa giocare al più presto. Ringrazio però la società per l’ulteriore sforzo a portarlo qui”.

“Per domani Cham e Rosseti non ci saranno. Rosseti comincia a corricchiare, nel giro di una decina di giorni potrebbe rientrare. Per Cham invece dagli esami strumentali è venuto fuori qualche problemino e lo perderemo per qualche partita. I correttivi in attacco? Abbiamo giocatori che ci possono dare tanto, dipende dall’avversario. C’è un’idea, ma vediamo. L’importante è che tutti abbiano recuperato. Per quanto concerne le rotazioni io penso di partita in partita, mai guardando a quella successiva”.

Mister Trocini poi chiude la conferenza stampa con un messaggio per Barillà, che ha perso il nonno: “sono vicino a lui e alla sua famiglia per la perdita del nonno”.