Reggina: l’attaccante Bolzicco al Sant’Agata, ma con la Fenice non potrà giocare prima di metà novembre

StrettoWeb

Tomas Bolzicco è a Reggio Calabria da qualche giorno. Classe 1994, 188 cm, fa della stazza fisica uno dei suoi punti di forza. Sarà l’attaccante giusto per la Fenice Amaranto? Solo il tempo e il campo lo diranno. Non è un grande bomber (5 reti nell’ultima stagione e 24 in carriera in 138 presenze) e non ha mai giocato in Europa, per cui servirà un certo periodo di adattamento, ma proviene dalla seconda serie argentina, un campionato sicuramente discreto per un attaccante che deve sbarcare nella Serie D italiana.

Nel post Acireale, parlando dell’attaccante, ai microfoni di Radio Febea Pippo Bonanno smentiva la presenza di un calciatore al Sant’Agata e in attesa di ufficialità. Una risposta un po’ strana, considerando che qualche ora dopo l’argentino postava una storia Instagram proprio dal centro sportivo. Perché questo “mistero”? E’ legato a un annuncio che tarda ad arrivare? Scoperto l’arcano. Effettivamente, ancora l’ufficialità non c’è e non è detto che arrivi subito (sempre ammesso che arrivi).

Bolzicco, infatti, in caso di tesseramento non potrà scendere in campo prima dell’8 novembre. Motivo? Una voce del regolamento della LND: “Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”. Bolzicco, il cui contratto con il CA Estudiantes scadeva il 31 dicembre 2024, ha rescisso con qualche mese d’anticipo, ma l’ultima partita disputata è dell’8 ottobre (Chacarita Juniors-CA Estudiantes), in cui è sceso in campo soltanto un minuto, subentrando in pieno recupero. Un minuto, però, che gli vale come presenza e che lo costringe così a rimanere fermo per un mese.

Dall’8 ottobre, giorno del suo rientro in campo, passeranno poi altri quattro giorni per la prima partita utile, il 12 novembre, La Fenice-Amaranto-Vibonese. In pratica, dunque, anche in caso di tesseramento, Bolzicco salterà almeno i match contro Sant’Agata, Lamezia, Ragusa, Trapani e Castrovillari. Cinque gare in quindici giorni, al culmine di un tour de force pazzesco in cui – anche numericamente – almeno un attaccante a Trocini serviva. E invece Bolzicco non ci sarà, così come Rosseti, e a portare la croce sarà ancora una volta – nel ruolo naturale di centravanti – il solo (e giovanissimo) Coppola, considerando anche l’assenza di Altamura nelle ultime due sfide. Nulla che stupisca, in fin dei conti: trovare un attaccante già pronto e che desse ampie garanzie in questo momento era molto difficile. La società si sarebbe dovuta muovere ampiamente per tempo, bloccando già prima della scelta del Sindaco gli elementi giusti.