Reggina, Carminello alla Fenice: “datevi una regolata, ammazziamo il campionato altrimenti andate via”

Cresce il malumore nei confronti della Fenice Amaranto, anche tra quelle frange della tifoseria che fino ad oggi si sono schierate al fianco di questa società sostenendola. Ma dopo i primi risultati per loro deludenti (e per tutti gli altri scontati), monta la rabbia e la frustrazione di vedere una squadra che annaspa persino in serie D. A testimoniarlo è questa mattina Carminello, storico capo ultras amaranto, che ha scritto su Facebook: “Ieri a fine gara sono andato a salutare un po’ di Vecchia Guardia Siracusana, amici da quarant’anni. Entro dentro il settore ospiti, oltre ai tanti amici vi erano anche tante famiglie e tanti si sono avvicinati, lo si leggeva nei loro occhi che quello che dicevano lo dicevano con sincerità“.

“Che dicevano?” Prosegue Carminello: “Ci dispiace veramente che siete finiti in una categoria che con la Vostra Città, con la Vostra tifoseria e con la Vostra STORIA non c’entra proprio niente. Vi auguriamo che presto tornerete nel calcio che più compete a Reggio Calabria”.

“Giro il pensiero di questi Signori – conclude Carminello – a chi oggi si è voluto prendere la responsabilità di fare Calcio nella Città dello Stretto. Datevi una mossa datevi una regolata affinché ammazziamo questo campionato. Se non Vi sentite all’altezza alzate i tacchi e tornatevene da dove siete venuti. Lo stadio ieri lo avete visto, beh con un altra sconfitta in casa anche quello di ieri resterà un magro ricordo. A buon intenditore poche parole“.