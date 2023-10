Porto di Gioia Tauro, l’amministrazione di Cinquefrondi aderisce alla manifestazione

StrettoWeb

Il Sindaco e l’amministrazione comunale di Cinquefrondi, sempre attenti alle tematiche del lavoro e alla tutela dei lavoratori, aderisce alla “manifestazione prevista per il 17 ottobre 2023 che avrà luogo a

Gioia Tauro. Questo evento di portata nazionale, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a protestare contro la possibile chiusura del Porto di Gioia Tauro. Il porto è un pilastro economico fondamentale per la nostra Regione e il nostro Paese nel suo complesso. La sua importanza nel commercio internazionale è innegabile e la chiusura avrebbe un impatto devastante sulla nostra economia locale, causando la perdita di posti di lavoro e mettendo in pericolo la prosperità della Calabria.

Il Comune di Cinquefrondi è da sempre vicino alle comunità locali, ai lavoratori, alle imprese e considera importante la difesa dell’intero comparto produttivo”.

“Nel chiedere ad ogni Autorità competente, alle Istituzioni la difesa del Porto del suo grande territorio, il Comune di Cinquefrondi è pronto con ogni forma di attiva partecipazione non solo a difendere, ma a trovare ogni possibile soluzione per garantire il lavoro, il rispetto di un territorio e l’importanza strategica che il porto ha sul panorama internazionale. Come sempre ci saremo per la difesa dei diritti che continuano a negare ad un popolo e al suo territorio. Il Comune di Cinquefrondi invita tutti i cittadini, le associazioni e le organizzazioni a unirsi a noi nella manifestazione affinché possiamo tutti insieme difendere il nostro Porto, i nostri lavoratori e proteggere il futuro della nostra Regione“.