Ponte sullo Stretto, Durigon a Reggio Calabria: “opera strategica”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per far ripartire la Calabria, la Sicilia e tutto il Sud. È un’infrastruttura strategica che è abbinata a tante altre opere che possano in qualche modo rilanciare questo nostro territorio”. E’ quanto ha detto il sottosegretario al Lavoro ed alle politiche sociali, Claudio Durigon, oggi a Reggio Calabria, per partecipare all’iniziativa della Lega sul tema Ponte sullo Stretto che si è svolto al Consiglio regionale.

“Il lavoro è la cosa primaria. Penso che l’orientamento, la formazione siano essenziali per essere pronti a questa grande sfida che è la costruzione del ponte, uno degli obiettivi primari che dobbiamo mettere in campo. Anche oggi nel Pnrr, e purtroppo siamo in ritardo su tante attività. Mi riferisco alle professionalità necessarie per quest’opera. Il lavoro sta cambiando e, perché no, oggi il lavoro è un opportunità importante che abbraccia ogni aspetto della vita di ciascuno”, conclude Durigon.

Foto













/