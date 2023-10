Nuovi rinvenimenti nei fondali da cui arrivano i Bronzi, sabato incontro a Reggio Calabria

StrettoWeb

Alla luce di recenti e rilevanti rinvenimenti fortuiti nel tratto di mare in

località Agranci/Porto Forticchio – a Riace Marina – che portano

nuove, importanti informazioni relative al contesto archeologico

di provenienza delle due famose statue del V sec. a.C. ritrovate

nell’agosto del 1972, è in programma, per sabato 28

ottobre, con inizio alle ore 11:00 a Reggio Calabria presso

il Salone delle Conferenze del Centro Sportivo Matteo Pellicone

(Via Frangipane,13), una conferenza stampa nel corso della quale

saranno presentati i reperti ritrovati. Relatore Giuseppe Braghò.