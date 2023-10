Migranti, lotta alla ‘ndrangheta e sequestri, Piantedosi a Reggio Calabria: “grande interesse del Governo centrale”

StrettoWeb

Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica oggi a Reggio Calabria, alla presenza del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi in cui, al di là della firma del protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del “Museo del Mare”, ci si è “concentrati sui tanti problemi che affliggono questo territorio”.

Piantedosi si è soffermato sulla problematica dei migranti e sui continui sbarchi nella città dello Stretto: “Reggio e l’intera regione stanno affrontando la questione con dignità e spirito collaborativo. Ci sarà sempre l’impegno del governo per fare in modo che la prossima organizzazione logistica e di destinazione delle risorse tenga conto di questo particolare aggravio. C’è grande interesse del Governo centrale”, sottolinea Piantedosi. “Lotta alla ‘ndrangheta? Abbiamo affrontato il problema con il Prefetto, il Procuratore e le forze di Polizia: ci sono stati grandi risultati con numerosi arresti e contrasto serio alla criminalità”, sottolinea Piantedosi.

“Si è discusso anche del Porto di Gioia Tauro e dei numerosi sequestri di droga, purtroppo lo scalo reggino è uno dei principali hub di ingresso degli stupefacenti in Europa”, evidenza Piantedosi. “Vi prometto che tornerò, ho preso appunti su varie problematiche. Wanda Ferro? Mi dispiace non possa essere qui, è sicuramente un gran punto di riferimento”, conclude Piantedosi.

