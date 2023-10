Coach Cigarini carica i tifosi: “mercoledì a Messina!”. E la Viola prepara il bus | INFO

StrettoWeb

Brucia ancora, di cuore e grinta, la bella e tenace vittoria ottenuta dalla Pallacanestro Viola, sempre in terra isolana, in casa dei temibili e preparati Svincolati Milazzo. I neroarancio si sono imposti 78-83 al termine di una partita palpitante, incerta nel punteggio fino alle sgasate finali di Tyrtyshnik (27 punti) e compagni che hanno messo in ghiaccio 2 punti pesantissimi. E mercoledì si torna subito in campo a Messina.

L’analisi del match di coach Cigarini

“Complice la sconfitta di Ragusa, siamo secondi. È un secondo posto meritato, non molliamo mai, siamo sempre sul pezzo. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, a differenza della partita precedente contro Barcellona abbiamo rispettato le nostre regole. Quelle poche volte che non siamo stati alle regole difensive abbiamo perso punti ma siamo stati bravi a reagire.

Avevamo di fronte una squadra molto preparata come Svincolati Milazzo, secondo me è un campo difficile su cui giocare. Sono due punti d’oro. Adesso ci aspetta mercoledì infrasettimanale a Messina, partita ancora più difficile. Bisogna mantenere il secondo posto da qui a fine campionato.

Al Palamilone – continua il Coach – si sono viste in campo due squadre giovani, che corrono, difendono, attaccano, anche per la gente che c’era è stato un bello spettacolo. Adesso bisogna stare lì con testa, per stare nella parte alta della classifica come ho detto bisogna essere squadra, bisogna soffrire.

Siamo andati in cinque in doppia cifra, Binelli in doppia doppia, tutti sono stati bravissimi: la nostra non è una squadra di una sola persona, tutti sono importanti, siamo un collettivo. Era una partita in cui dovevamo confermarci e l’abbiamo fatto, siamo stati bravi. Adesso riposiamoci, pronti per mercoledì a Messina dove dobbiamo mantenere il secondo posto“.

La trasferta a Messina

La società neroarancio, in considerazione del supporto manifestato in ogni occasione dai propri tifosi, mette a disposizione per la trasferta un bus che sarà disponibile gratuitamente all’uscita della Caronte e che trasporterà tutti coloro che si saranno prenotati fino al campo da gioco per assistere alla sfida di mercoledì 1 novembre alle ore 20 presso la struttura universitaria messinese.

L’orario compatibile con Caronte in partenza da Villa S.G alle 18.40 (è possibile la prenotazione via Whatsapp al numero 338 9017161 oppure via e-mail info@pallacanestroviola.it) Il costo del biglietto d’ingresso della partita è 5 euro adulti e 2 euro ridotto per i maggiori di 16 anni e fino ai 18. Sotto i 16 anni l’ingresso è gratuito.