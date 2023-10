Viola strepitosa, è 2ª e non si ferma più! I risultati della 5ª Giornata della B Interregionale | CLASSIFICA

StrettoWeb

In archivio la 5ª Giornata della Serie B Interregionale. Nella Conference Sud, Girone H, brilla la Pallacanestro Viola. Terzo successo consecutivo, quarto in cinque gare per i reggini che sbancano Milazzo trascinati da un super Ilya Tyrtyshnik da 27 punti.

Davanti ai neroarancio solo l’Orlandina che non sbaglia un colpo: 5 su 5 per i ragazzi di coach Bolignano vittoriosi anche su Rende. Sugli altri campi successi per Barcellona, Piazza Armerina, Sala Consilina e Basket School Messina.

Risultati 5ª Giornata Serie B Interregionale

28 ottobre

Ore 19:00

CUS Catania-Basket School Messina 72-84

29 ottobre

Ore 18:00

Next Casa Barcellona-Castanea Basket 2010 88-72

Svincolati Milazzo-Pallacanestro Viola 78-83

Siaz Basket Piazza Armerina-Fortitudo Messina 97-83

Pallacanestro Sala Consilina-Virtus Kleb Ragusa 77-62

Orlandina Basket-Bim Bum Basket Rende 75-70

Classifica Serie B Interregionale

Orlandina Basket 10 Pallacanestro Viola 8 Virtus Kleb Ragusa 6 Next Casa Barcellona 6 Siaz Piazza Armerina 6 Basket School Messina 6 Bim Bum Basket Rende 6 Svincolati Milazzo 4 Pallacanestro Sala Consilina 4 Castanea Basket 2010 4 Cus Catania 0 Fortitudo Messina 0

Programma 6ª Giornata (turno infrasettimanale)

Mercoledì 1 novembre

Ore 19:00

Siaz Piazza Armerina-CUS Catania

Ore 20:00

Virtus Kleb Ragusa-Next Casa Barcellona

Basket School Messina-Orlandina Basket

Bim Bum Basket Rende-Pallacanestro Sala Consilina

Fortitudo Messina-Pallacanestro Viola

Castanea Basket 2010-Svincolati Milazzo

Programma 7ª Giornata

Sabato 4 novembre

Ore 19:00

CUS Catania-Fortitudo Messina

Domenica 5 novembre

Ore 18:00

Svincolati Milazzo-Virtus Kleb Ragusa

Pallacanestro Sala Consilina-Basket School Messina

Orlandina Basket-Siaz Piazza Armerina

Next Casa Barcellona-Bim Bum Basket Rende

Pallacanestro Viola- Castanea Basket 2010