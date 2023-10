Svincolati Milazzo-Viola, 3°QT: break siculo, neroarancio in difficoltà

Fine 2°QT! - Quarto fenomenale di Tyrtyshnik: Viola avanti 40-48 all'intervallo

Si riparte con le polveri bagnate. I primi punti arrivano dopo quasi 1 minuto di gioco: Seck fa 1/2 ai liberi, poi Milazzo torna a macinare punti con due realizzazioni di Scredi a Karavdic (31-22). Mavric sorprende la difesa avversaria da 3, Bolletta risponde con 2 punti (33-25). Simonetti e Mavric per il break Viola, 4 punti in successione (33-29).

Fallo antisportivo fischiato a Scredi, Aguzzoli in lunetta: 2 liberi dentro (33-31). Continua il buon momento dei reggini: Maksimovic firma la parità (33-33). Salvatico sveglia Milazzo: tripla pesante (36-33). Tyrtyshnik decide di fare il fenomeno: 4 punti in successione, poi completa due gite in lunetta per un pazzesco 6/6 (36-43).

Due per Simonetti e Karavdic (38-45). Aguzzoli in lunetta fa 1/2, poi si presenta dalla linea della carità anche Tyrtyshnik che fa 2/2 (38-48). Il quarto si chiude con 2 punti di Bolletta (40-48).