Tragedia a Locri, muore improvvisamente un ragazzo di 13 anni

StrettoWeb

Locri è sotto shock per la morte improvvisa di un 13enne, Giuseppe Pelle, studente della 3ª media della scuola Maresca. Il Sindaco e l’intera Amministrazione di Locri si stringono “addolorati e sgomenti attorno alla Famiglia Pelle per la prematura scomparsa del giovane Giuseppe. È una perdita che segna profondamente tutta la comunità locrese, nella quale Giuseppe era amatissimo e dove frequentava il percorso scolastico e condivideva la passione per lo sport”.

In segno di vicinanza e rispetto, è stata annullata la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico prevista per domani mattina.