Henderson-Mancuso, Palermo spinto dagli oltre 3 mila di Modena: è vittoria per 0-2 al Braglia!

Fanno festa la Calabria e la Sicilia del calcio. Vincono tutte in Serie B in questo sabato pomeriggio. Oltre a Catanzaro e Cosenza, rispettivamente terza e quinta dopo i successi a Bolzano e in casa contro il Lecco, esulta anche il Palermo, che brinda ancora ai tre punti sbancando Modena davanti a quasi 3.500 tifosi accorsi dalla Sicilia al Braglia.

Non si sblocca la gara nella prima frazione, che vive però l’episodio di svolta: l’espulsione a Oukhadda a metà tempo, che lascia i canarini in 10; fatale un fallo da ultimo uomo. E così l’inerzia cambia e la strada per i rosanero nella ripresa è spianata: ci pensa Henderson a sbloccarla quasi subito, a raddoppiare è poi Mancuso in pieno finale, sancendo la sua nomea quest’anno di uomo da gol in zona Cesarini. Con questa vittoria il Palermo è al secondo posto, in attesa delle sfide di domani.

Risultati Serie B, 9ª giornata

Cosenza-Lecco 3-0

Modena-Palermo 0-2

Reggiana-Bari 1-1

Sudtirol-Catanzaro 0-1

Classifica Serie B

Parma 20 Palermo 19 Catanzaro 18 Venezia 15 Cosenza 14 Como 14 Modena 12 Cittadella 12 Cremonese 10 Sudtirol 10 Brescia 10 Bari 10 Pisa 8 Ascoli 8 Reggiana 8 Ternana 5 Spezia 5 Feralpisalò 5 Sampdoria 3 (-2) Lecco 1