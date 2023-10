Il Cosenza va Forte, anzi fortissimo! Al Marulla è show: 3-0 al Lecco con gol bellissimi. E la classifica…

StrettoWeb

Fu 3-0 alla prima stagionale. Poi un po’ di fatica e vittorie solo esterne. Ma oggi il Cosenza riannoda le fila e torna a vincere al Marulla, alla grande, sempre per 3-0, contro un Lecco in difficoltà come non mai. Caserta alla vigilia aveva detto: “è la gara più difficile di quelle giocate finora”, proprio per la paura che la sua squadra sottovalutasse l’avversario. Macché, non è affatto così.

Il tempo di pensarci non c’è, perché il Cosenza segna praticamente subito. Va… Forte, anzi fortissimo, con il primo gol in rossoblu dell’ex Venezia e Benenvento. E che gol. Stop dal limite e palla sotto l’incrocio. E’ 1-0, ma i calabresi continuano a spingere e trovano il raddoppio con un’altra rete bellissima: Tutino punta sulla sinistra e piazza dall’altro lato, dove Marras colpisce al volo in mezza rovesciata. Show, concluso ad inizio ripresa, ancora con Forte, che chiude praticamente la partita dopo neanche un’ora di gioca e con un’altra stoccata da lontano. Ora, a guardare la classifica, ai tifosi rossoblu verrà un po’ di mal di testa, ma è un mal di testa… dolce. Quinto posto, piena zona playoff, una posizione che da queste parti non si vedeva da una vita.

Cosenza-Lecco 3-0, tabellino

MARCATORI: 6′ pt Forte (C), 25′ pt Marras, 50′ st Forte

COSENZA: Micai; Cimino ( 80′ st Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (63′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (63′ Voca), Marras, Tutino, Mazzocchi (63′ st Canotto), Forte (68′ st Florenzi). A disp. : Lai, Marson, Sgarbi, Martino, Voca, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

LECCO: Saracco; Battistini, Celjak ( 46′ st Lemmens), Caporale; Guglielmotti (58′ Crociata), Ionita, Degli Innocenti (46′ st Tordini), Sersanti (73′ st Giudici), Lepore; Novakovich, Buso (63′ st Eusepi). A disp. : Bonadeo, Donati, Tenkorang, Marrone, Agostinelli, Pinzauti, Di Stefano. All. : Foschi

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Carbone di Napoli, Luciani di MIlano. IV ufficiale: Mirabella di Napoli. VAR: Marinelli di Tivoli. AVAR: Gualtieri di Asti.

NOTE: Spettatori: 6.212 , abbonamenti emessi: 790 , quota abbonati: €10.235 , tifosi squadra ospite: 123 Espulsi: -. Ammoniti: Praszelik (C), D’Orazio (C), Crociata (L), Caporale (L) . Angoli: -. Recupero: pt – st

Risultati Serie B, 9ª giornata

Cosenza-Lecco 3-0

Modena-Palermo 0-2

Reggiana-Bari 1-1

Sudtirol-Catanzaro 0-1

Classifica Serie B

Parma 20 Palermo 19 Catanzaro 18 Venezia 15 Cosenza 14 Como 14 Modena 12 Cittadella 12 Cremonese 10 Sudtirol 10 Brescia 10 Bari 10 Pisa 8 Ascoli 8 Reggiana 8 Ternana 5 Spezia 5 Feralpisalò 5 Sampdoria 3 (-2) Lecco 1