Staffilata di Iemmello, il Catanzaro vola! Altra vittoria esterna, sbancata Bolzano davanti a mille tifosi

E chi lo ferma, questo Catanzaro? Dopo il colpaccio a Marassi, la squadra di Vivarini vince un’altra gara difficilissima in un altro campo ostico, quello di Bolzano. Il Sudtirol, a un passo dalla Serie A l’anno scorso, cade al Druso per 0-1 per via di una staffilata di Iemmello nel corso del primo tempo. Con questo risultato, il Catanzaro mantiene la 3ª posizione e continua a sognare e a far sognare i propri tifosi, oggi accorsi in circa mille nel settore ospiti, dopo aver attraversato tutta Italia da estremo Sud a estremo Nord.

La gara, come da copione, e anche come da caratteristiche delle due squadre, la fanno i giallorossi, con gli avversari impegnati nel solito atteggiamento tattico votato alla compattezza e solidità difensiva. Ma dopo qualche occasione, il Catanzaro passa meritatamente in vantaggio: Iemmello, lasciato solo di ricevere fuori dal limite dell’area, è bravo a concludere con un fendente potente ma centrale, in cui il portiere poteva fare di più. Diverso, più offensivo e aggressivo l’atteggiamento degli altoatesini nella ripresa, ma il risultato non cambia e il Catanzaro sbanca anche Bolzano.

Sudtirol-Catanzaro 0-1, il tabellino

Marcatori: 43’ pt Iemmello (C)

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo (43’ st Vinetot), Masiello, Davi (30’ st Siega); Ciervo, Tait, Broh (30’ st Lonardi), Rover (1’ st Pecorino); Lunetta, (21’ st Cisco) Odogwu

A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Shiba, Kofler, Peeters

Allenatore: Bisoli

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (33’ st Veroli), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (33’ st Donnarumma); Brignola (16’ st Oliveri), Ghion, Verna, Vandeputte (40’ st Stoppa); Iemmello, Biasci (16’ st D’Andrea)

A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Pompetti, Pontisso, Sounas, Ambrosino

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Manganiello Assistenti: Rossi – Yoshikawa Quarto ufficiale: Vogliacco

Var: Zufferli

Ass. Var: Di Vuolo

Angoli: tre Sudtirol, tre Catanzaro

Recupero: 2‘ pt; 5’ st

Ammoniti: 37’ pt Scognamillo (C), 40’ pt Brighenti (C); 48’ st Stoppa (C)

Risultati Serie B, 9ª giornata

Cosenza-Lecco 3-0

Modena-Palermo 0-2

Reggiana-Bari 1-1

Sudtirol-Catanzaro 0-1

Classifica Serie B

Parma 20 Palermo 19 Catanzaro 18 Venezia 15 Cosenza 14 Como 14 Modena 12 Cittadella 12 Cremonese 10 Sudtirol 10 Brescia 10 Bari 10 Pisa 8 Ascoli 8 Reggiana 8 Ternana 5 Spezia 5 Feralpisalò 5 Sampdoria 3 (-2) Lecco 1