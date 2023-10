Falcomatà torna sindaco, Ranuccio: “alla gogna per anni per poi scoprire che non vi era nulla di illecito”

StrettoWeb

“La sentenza della Cassazione sul caso Miramare mette la parola fine ad una vicenda che da Sindaco e nel confronto con tanti altri amministratori di ogni colore politico ha sempre destato turbamento. Questo caso dimostra una volta di più che si può essere sottoposti alla gogna per anni, per poi scoprire che non vi era nulla di illecito. È un sistema difficilmente comprensibile che ha devastanti effetti anche sulle comunità di riferimento”. Ad affermarlo in una nota Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria.

“Al Sindaco Giuseppe Falcomatá auguri di cuore affinché possa riprendere presto il proprio percorso, interrotto bruscamente e, oggi lo si può dire, ingiustamente”, conclude Ranuccio.