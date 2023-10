Demi Arena: “tanta gente emozionata, finalmente con una speranza per il futuro di Reggio”

StrettoWeb

“Ho visto tanta gente emozionata, è stato un vero e proprio bagno di folla, del resto la popolarità di Peppe Scopelliti in questa comunità non si è mai scalfita nonostante tutto quello che è successo. E’ stata una serata di grandi emozioni, si sono dette tante cose importanti perchè è proprio vero quello che ha detto Peppe, c’è bisogno di verità, c’è bisogno di pacificazione, perchè onestamente non si può vivere a lungo senza verità e senza giustizia. E’ un percorso da fare necessariamente, perchè il futuro della città dipende da questo. E’ necessario fare piena chiarezza sulle pagine buie della storia della città. Mi fa piacere aver visto tanta gente che fino a ieri era scoraggiata, finalmente stasera appagata e sorridente anche soltanto per quello che ha ascoltato. Quindi, probabilmente, auguriamoci che questo possa essere l’inizio di una rinascita, ma non per qualcuno che si propone perchè anche Peppe ha chiarito la sua posizione rispetto al pressing che quotidianamente subisce in strada, ma come necessità della città di ripartire dalla verità storica che darà pacificazione e può consentire di ripartire indipendentemente dagli uomini”.

Con queste parole Demi Arena ha commentato ai nostri microfoni la serata di piazza Duomo con la presentazione del libro di Peppe Scopelliti, “Io sono libero”.