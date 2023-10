Cinquefrondi, riqualificata la villetta di fronte lo stadio

StrettoWeb

Il Comune di Cinquefrondi è lieto di annunciare l’apertura dell’Area Attrezzata nel cuore del Parco della Piazzetta dello Stadio Comunale C. Cimino. Questo nuovo spazio dedicato al benessere e al divertimento è stato ufficialmente aperto Sabato 21 Ottobre 2023, grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale e della società “Sport e Salute”. L’Area Attrezzata offre ai cittadini di Cinquefrondi un luogo ideale per lo svago, l’attività fisica all’aria aperta e il relax, con una vasta gamma di attrezzature disponibili. Questo nuovo spazio rappresenta un passo significativo per promuovere uno stile di vita attivo e sano tra i residenti.

Il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, ha condiviso il suo entusiasmo: “L’apertura di questa Area Attrezzata è un importante traguardo per la nostra comunità. Grazie all’eccezionale sforzo dell’Amministrazione Comunale e al sostegno di ‘Sport e Salute’, ora possiamo offrire ai nostri cittadini un luogo dove divertirsi, fare sport e godersi la bellezza del nostro parco comunale.” Inoltre, bisogna ringraziare il Consigliere Delegato allo Sport, Giuseppe Luciano, per il suo sostegno a questa iniziativa, purtroppo, per motivi di salute, non è potuto essere presente all’evento, ma la sua dedizione allo sport e alla comunità è stata fondamentale per il successo di questo progetto. Oltre all’Area Attrezzata, è stata completata la riqualificazione dell’intera area che era abbandonata e degradata, riconsegnando oggi uno spazio splendido e fruibile a tutta la cittadinanza.

Il Comune di Cinquefrondi desidera esprimere profondi ringraziamenti al Servizio Civile, agli operai coinvolti e ai tirocinanti in mobilità che hanno lavorato instancabilmente per rendere questo progetto una realtà. Senza il loro impegno e dedizione, questa iniziativa non sarebbe stata possibile. “Sport e Salute” ha svolto un ruolo cruciale nella realizzazione di questa iniziativa, dimostrando come la collaborazione tra il settore pubblico e le organizzazioni promozionali possa portare a miglioramenti significativi nella qualità della vita della comunità.